Emergenza maltempo, Tajani: "Oltre a fondi agenzie, proporremo uso fondo di solidarietà europeo"

02 febbraio 2026

(Agenzia Vista) Reggio Calabria, 02 febbraio 2026 "Anche la Calabria è oggi una regione ferita ma abbiamo fatto il punto della situazione con il presidente Occhiuto, la protezione civile e le agenzie. Simest ha messo rapidamente a disposizione 300 milioni per tutte le aree del sud colpite e le altre agenzie faranno seguire altri finanziamenti. Ci sono inoltre ottime possibilità per chiedere un fondo di solidarietà europea, vista la vastità della zona interessata, che comprende anche Malta. La protezione civile è già al lavoro per il progetto. Occorre prima che siano quantificati esattamente i danni, e penso che ci vorranno ancora alcune settimane. Non vogliamo agire non in modo azzardato" così il Ministro Tajani, in un punto stampa a Reggio Calabria dopo aver visitato le aree colpite dal maltempo in Sicilia e Calabria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev