Emergenza maltempo, Meloni: Oggi in Sicilia per ribadire la vicinanza dello Stato

28 gennaio 2026

(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 “Oggi sono stata in Sicilia, nei territori duramente colpiti dall'eccezionale ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha interessato anche la Sardegna e la Calabria. Ho voluto essere presente per seguire da vicino la situazione, incontrare le istituzioni locali e ribadire la vicinanza dello Stato alle comunità che stanno affrontando momenti difficili”. Lo dice la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Sicilia. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev