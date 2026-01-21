Maltempo, Salvini: Chiesto stato emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna

(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2026 “Vicinanza alle popolazioni di Calabria, Sicilia e Sardegna che sono vittime del maltempo. “E' stato chiesto per tutte e tre le regioni lo stato di emergenza, conto che saremo veloci e solerti a intervenire in queste situazioni di emergenza”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso del question time alla Camera sulle iniziative per la celere conclusione degli interventi di ammodernamento sull'autostrada A14 nella tratta compresa tra Marche e Abruzzo e per la previsione di misure compensative provvisorie a favore dell'utenza. “Le ultime notizie ci danno l'interruzione tratta ferroviaria tra Messina, Catania e Siracusa, un tratto chiuso della metropolitana di Cagliari”, ha aggiunto. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev