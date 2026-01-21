Maltempo in Calabria, Sicilia e Sardegna, uomini e mezzi Anas impegnati sulle statali colpite

(Agenzia Vista) Calabria, 21 gennaio 2026 "Anas (Gruppo FS Italiane) è impegnata da oltre 24 ore per fronteggiare il ciclone Harry e il maltempo che si è abbattuto in particolare sul Sud Italia e sulle isole maggiori, Sicilia e Sardegna, dove si sono registrate cadute di alberi, esondazioni, frane e allagamenti lungo le strade. In allerta fin dai giorni scorsi per l'emergenza annunciata, le centrali operative Anas in attività H24, in queste ore di massima criticità, stanno svolgendo un continuo scambio informativo con le Prefetture, le Protezioni civili regionali e Nazionale, i Vigili del Fuoco, le Forze di Polizia e le Amministrazioni comunali. Tutte le squadre Anas sul territorio stanno lavorando senza sosta per garantire la transitabilità degli utenti sulle strade in sicurezza, in particolare su quelle maggiormente colpite. Anas raccomanda agli automobilisti la massima prudenza, di moderare la velocità e di utilizzare pneumatici invernali o catene a bordo, soprattutto nei tratti montani e nelle zone interessate", lo scrive Anas in una nota. Anas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev