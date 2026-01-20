Si dimette il Presidente bulgaro Radev: Correrò nelle elezioni anticipate come premier

(Agenzia Vista) Bulgaria, 20 gennaio 2026 "Oggi è l'ultima volta che mi rivolgo a voi come Presidente. Prima di tutto, vorrei scusarmi: il tempo ha messo alla prova la vostra fiducia, quindi vi ringrazio per la pazienza. Il Governo ad interim non è più un garante affidabile di elezioni giuste. La divisione definitiva tra i bulgari e la classe politica è avvenuta dopo il rifiuto dell'Assemblea nazionale di indire un referendum sulla data di ingresso nell'eurozona. La classe politica odierna ha tradito le speranze dei bulgari scendendo a compromessi con l'oligarchia. Due terzi della popolazione non votano più ed è necessario un nuovo contratto sociale. La nostra democrazia non sopravviverà se la lasciamo alla mercé di individui corrotti, facilitatori ed estremisti. Dipende dall'impegno personale di ciascuno di noi. Questo consenso deve tradursi in azioni concrete nelle prossime elezioni parlamentari. Abbiamo una battaglia davanti a noi per il futuro della nostra Patria, e credo che la combatteremo insieme, con tutti voi: degni, ispirati e inflessibili. Siamo pronti. Possiamo farlo. E ci riusciremo", loha detto il Presidente della Bulgaria Rumen Radev annunciando le sue dimissioni. Radev Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev