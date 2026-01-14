Sanità Lazio, Rocca: "2026 può essere anno della svolta se passa legge delega su riforma territorio"

(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2026 "Mi auguro il 2026 sia un anno di svolta per l'Italia, se la norma riguardante la riforma della sanità territoriale verrà approvata e se passerà la delega sul 77. È fondamentale per noi riformare la medicina del territorio e migliorare il rapporto con gli infermieri di Comunità. Questo potrebbe rappresentare un anno decisivo per un cambiamento positivo. Se le cose non cambiano, non si può dire nulla se decido di bandire un concorso per medici di pronto soccorso a Frosinone, con 14 posti disponibili, e il concorso risulta deserto. Questa situazione deve necessariamente far riflettere la politica, poiché io non dispongo degli strumenti necessari per incentivare la presenza dei medici a Frosinone. Spero vivamente che vengano attuati interventi urgenti" così il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine dell'evento “La salute al primo posto”, presso la Sala Zuccari del Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev