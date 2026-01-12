Giani: La Toscana esprime vicinanza al popolo iraniano che manifesta per la libertà
(Agenzia Vista) Toscana, 12 gennaio 2026 "La Toscana esprime vicinanza al popolo iraniano che in queste settimane manifesta per libertà, diritti e democrazia. La grande storia culturale dell'antica Persia, fondata su apertura e conoscenza, è incompatibile con ogni forma di oscurantismo e repressione degli ayatollah. Solidarietà a donne e uomini che chiedono pacificamente un futuro di dignità, libertà e diritti umani". Così il Presidente della Toscana Giani. Ig Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev