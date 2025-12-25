Papa Leone XIV: "Il Natale del Signore è il Natale della Pace"

25 dicembre 2025

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 25 dicembre 2025 "Rallegriamoci tutti nel Signore: il nostro Salvatore è nato nel mondo. Oggi la vera pace è scesa a noi dal cielo, così canta la liturgia nella notte di Natale, e così riecheggia nella Chiesa l'annuncio di Betlemme: il Bambino che è nato dalla Vergine Maria è il Cristo Signore, mandato dal Padre a salvarci dal peccato e dalla morte. Egli è la nostra pace, Colui che ha vinto l'odio e l'inimicizia con l'amore misericordioso di Dio. Per questo il Natale del Signore è il Natale della pace" così Papa Leone XIV durante l'Urbi et Orbi per Natale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev