Occhiuto: "Non voglio fondare una corrente, ma dare una scossa a Forza Italia"

17 dicembre 2025

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "Ho voluto chiamare imprenditori importanti, che ci hanno raccontato la loro esperienza, la loro visione del Paese, l'auspicio è che questo stimolo possa costituire non una corrente, ma una scossa. Ha sempre a che fare con l'elettricità, però non è polverosa come le correnti che ormai solo nel più masochista dei partiti italiani esistono, ma è molto più utile perché ha un effetto di elettroshock" così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, a margine dell'evento "In Libertà". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev