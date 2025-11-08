Sciopero generale, Tajani: Cgil isolata. Landini sempre contro il Governo, forse ha mire politiche

(Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2025 "Quello della Cgil è uno sciopero politico che organizza il sindacato unico, rompendo l'unità sindacale. Mi pare che ci sia un isolamento politico della Cgil, che non firma i contratti e organizza sempre gli scioperi di venerdì. Evidentemente nella Cgil c'è qualcosa che funziona, mi pare che si sia isolata nel mondo del lavoro. È una libera scelta ma quando gli altri sindacati non aderiscono alle sciopero e firmano contratti che portano aumenti ai lavoratori la Cgil è sempre contro. Forse Landini ha mire politiche per fare il leader della sinistra. E' legittimo, ma io ne faccio un'analisi politica". Ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani a margine della conferenza nazionale delle dipendenze 2025 organizzato dalla Presidenza del Consiglio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev