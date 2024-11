Violenza sulle donne, Fontana (Camera): Ragazze non abbiate paura a denunciare

26 novembre 2024

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2024 "Ogni gesto, ogni parola, ogni azione che possa contribuire a fermare questa spirale di violenza è una responsabilità collettiva che dobbiamo assumerci senza esitazioni. Insieme, possiamo costruire una società più sicura, dove ogni donna possa vivere libera dalla paura e dalla violenza, trovando nelle Istituzioni e nella comunità un sostegno forte, deciso e incondizionato. Mi rivolgo soprattutto alle ragazze: non abbiate paura di denunciare. Fatelo, se vi sentite insicure, perché è nel vostro diritto vivere libere e sicure, in questo Paese come in tutto il resto del mondo." Così il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, durante l'indirizzo dei saluti in occasione della rappresentazione teatrale “Credi davvero che sia sincero” nella Sala ella Regina alla Camera. Courtesy: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev