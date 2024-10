Fontana a Festival Regioni: "Con modello Lombardia primati in export e Pil"

28 ottobre 2024

(Agenzia Vista) Bari, 23 ottobre 2024 “Il ‘modello-Lombardia', basato su una solida collaborazione tra pubblico e privato, ha prodotto e continua a produrre risultati importanti. Siamo la prima, tra le Regioni italiane, per export di prodotti Made in Italy e la nostra attenzione è sempre più rivolta all'innovazione tecnologica e alla ricerca”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Bari, nell'ambito del Festival delle Regioni, all'evento ‘Azzeriamo le distanze: strategie e politiche pubbliche per attrarre i mestieri del futuro'. “I progetti milanesi di MIND e del Parco dei gasometri della Bovisa, luoghi in cui l'innovazione è assoluta protagonista ha aggiunto il governatore lombardo -, sono esempi concreti di come la Lombardia sia sempre più attrattiva per le nuove generazioni di ogni parte del mondo”. Festival Regioni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev