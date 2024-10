Giorgetti: "Nonostante gufi e corvacci abbiamo migliorato rating e spread"

22 ottobre 2024

(Agenzia Vista) Genova, 22 ottobre 2024 "Rispetto ai gufi e ai corvacci che pronosticavano che questo governo avrebbe portato il Paese al fallimento noi non solo non stiamo portando il Paese al fallimento" ma "abbiamo migliorato il rating e abbassato lo spread". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze nel corso di una iniziativa a Genova in occasione dei primi due anni del governo. Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev