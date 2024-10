Bardi (Basilicata): "Regione leader nell'Aerospazio"

22 ottobre 2024

(Agenzia Vista) Bari, 22 ottobre 2024 "La Basilicata è regione leader nell'osservazione della terra, contribuendo in maniera determinante allo sviluppo di nuovi servizi e applicazioni riconosciuti ed apprezzati a livello internazionale. Siamo tra i membri fondatori di Nereus, il network delle Regioni Europee che utilizzano le Tecnologie Spaziali, con l'obiettivo di fare un uso migliore delle applicazioni spaziali per la realizzazione di politiche pubbliche efficienti a beneficio dei cittadini. La nostra regione sta svolgendo un ruolo da protagonista in quello che sta diventando un forte elemento di traino nel mondo della ricerca, della formazione, dello sviluppo tecnologico e del tessuto imprenditoriale”. Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, a Bari Festival Regioni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev