Mattarella a Piana Albanesi saluta in lingua arbëreshë: "Faalem, miremengjes"

18 ottobre 2024

(Agenzia Vista) Sicilia, 18 ottobre 2024 "Faalem, miremengjes", ovvero salve, buon giorno: Sergio Mattarella saluta in lingua arbëreshë i presenti a Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo, in occasione della visita congiunta insieme al presidente della Repubblica d'Albania Bajram Begaj alla comunità locale. "Di discendenza albanese, ma da lungo tempo italiani - questo un passaggio dell'intervento del capo dello Stato - gli arbëreshë hanno infatti conservato con orgoglio le antiche tradizioni, i riti religiosi, la lingua stessa della terra materna. Nel 2018, insieme al predecessore del presidente Begaj - ha ricordato Mattarella - mi sono recato a San Demetrio Corone per la ricorrenza dei 550 anni dalla morte dell'eroe nazionale albanese Giorgio Castriota Scanderbeg. Anche quella occasione ha posto in evidenza come gli arbëreshë costituiscano uno degli esempi più autentici dello stretto collegamento tra passato e presente, tra radici e contemporaneità, tra identità storica e identità attuale. Sono quindi davvero particolarmente lieto - ha concluso il presidente della Repubblica - di essere qui, oggi, con l'amico presidente Bajram Begaj". Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev