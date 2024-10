Giorgetti: “Inverno demografico incide negativamente su crescita Pil”

09 ottobre 2024

(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2024 "C'è un'evidente correlazione tra demografia a crescita del Pil in senso aggregato, perchè un Paese come il nostro, che decresce, che perde forse 400 mila cittadini italiani ogni anno, non può immaginare una crescita nell'ordine del 3 o 4 per cento". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo, in Aula alla Camera, nel corso dell'esame del Piano strutturale di bilancio. "Il Pil pro-capite cresce - ha aggiunto - ma quello dell'Italia no". Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev