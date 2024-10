Regionali Liguria, Schlein: "Indifferenza sul voto è la prima avversaria"

(Agenzia Vista) Imperia, 06 ottobre 2024 "Il lavoro dignitoso, con sanità e scuola pubblica, è una grande priorità. Abbiamo come principale avversaria l'indifferenza di chi in Liguria pensa di non andare a votare perchè pensa che il suo voto non faccia la differenza". Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Imperia durante un evento pubblico con il candidato Andrea Orlando. Fb Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev