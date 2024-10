Pannofino: L'A1 compie 60 anni? "La mitica Autosole ha unito l'Italia"

04 ottobre 2024

(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2024 "Purtroppo per me ho un'età abbastanza avanzata, 66 anni. Ricordo l'avvento dell'Autostrada del Sole. Con la mia famiglia abitavamo in Liguria a Imperia. Per l'estate raggiungevamo la Puglia, perché i miei erano pugliesi. Ci volevano due giorni per arrivare a Bari. Ci fermavamo a Roma e dormivamo in macchina, perché non avevamo i fondi necessari per andare in albergo. Poi riprendevamo il viaggio la mattina dopo. Con l'avvento dell'Autostrada del Sole, mi ricordo, cambiò completamente il mondo: riuscivamo ad andare da Imperia a Bari in un giorno soltanto di viaggio.L'Autostrada del Sole ha unito l'Italia da nord a sud. Sono contento di essere qui per celebrare la mitica Autostrada del Sole" così l'attore Francesco Pannofino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev