Elezioni Liguria, Orlando: "Sanità prima emergenza in Regione"

22 settembre 2024

(Agenzia Vista) Genova, 22 settembre 2024 "Mettere fine allo sfascio della sanità in una regione dove per nove anni si è parlato di modello Liguria e l'unica cosa che è stata fatta nella sanità è stata la creazione di una agenzia, Alisa, un grande carrozzone. Noi abbiamo le proposte, loro stanno mettendo in fila una serie di 'boh', di 'mah, di 'forse e di 'studieremo". Così il deputato del Pd e candidato alla presidenza della Regione Liguria Andrea Orlando, aprendo la campagna elettorale a Genova. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev