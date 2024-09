Mattarella: "Storia conferma vocazione dell'Italia alla Pace"

14 settembre 2024

(Agenzia Vista) Roma, 14 settembre 2024 "Oggi storia e memoria si incontrano. Con le contraddizioni e le sofferenze che accompagnano gli eventi bellici. E la vocazione di pace del nostro Paese è segno che tutto questo non è passato invano". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo ad Ampezzo alla cerimonia commemorativa dell'80 anniversario della zona libera della Carnia e dell'Alto Friuli. "Oggi la Repubblica, qui, in Friuli, riconosce in queste popolazioni, in Carnia, radici della nostra Costituzione, che alimentano la nostra vita democratica", ha aggiunto. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev