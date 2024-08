Fontana: Gran Premio Monza? "Segno di una Lombardia che corre e vince"

27 agosto 2024

(Agenzia Vista) Monza, 27 agosto 2024 "Oggi presentiamo una Lombardia che corre, che vince, che sa internazionalizzarsi, che sa essere protagonista in Europa e nel mondo. Il Gran Premio di Monza è sicuramente uno degli eventi sportivi più importanti che si svolgono in Regione Lombardia. Gli interventi manutentivi importanti che hanno iniziato a essere realizzato quest'anno sono la prova che vogliamo andare avanti, che vogliamo guardare avanti e vogliamo fare in modo che il nostro autodromo oltre che il più affascinante sarà anche il più tecnologico, il più moderno e il più accogliente al mondo" così il presidente della Regione Lombardia Fontana, a margine della presentazione della ‘Formula 1 Pirelli Gran Premio d' Italia' tenutasi all'autodromo di Monza. Courtesy: LNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev