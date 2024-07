Meloni a Xi: "Mantenere canale di dialogo aperto 700 anni fa da Marco Polo"

(Agenzia Vista) Cina, 29 luglio 2024 Il miglior modo per celebrare i due importanti anniversari di quest'anno - i vent'anni del Partenariato strategico e i 700 anni dalla morte di Marco Polo - è "mantenere quel canale" di dialogo che fu aperto sette secoli fa dal viaggiatore e mercante italiano, "favorire le relazioni economiche, commerciali, culturali e scientifiche, ma anche il dialogo a livello multilaterale in un tempo complesso come quello nel quale viviamo". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo incontro con il presidente cinese Xi Jinping a Pechino. "La Cina è per noi un partner economico, commerciale e culturale di grande rilievo", ha sottolineato la titolare di Palazzo Chigi, ricordando come la sua visita cada in un anno di importanti anniversari. Il partenariato strategico "definisce il livello della nostra cooperazione", mentre il ricordo di Marco Polo "definisce l'antichità e la profondità dei nostri rapporti", "rapporti tra due civiltà che sono eredi di culture millenarie" e che "nella capacità di conoscersi hanno contribuito ad affrontare tanti problemi". Questo, ha aggiunto Meloni, è importante "soprattutto in una fase come quella nella quale viviamo", nella quale "il mondo intorno a noi sta cambiando" e il sistema internazionale basato sulle regole "è messo in discussione. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev