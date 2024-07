Meloni: "Vogliamo cooperare con la Cina nel settore della mobilita elettrica"

28 luglio 2024

(Agenzia Vista) Pechino, 28 luglio 2024 "Il memorandum di collaborazione industriale che abbiamo sottoscritto è un passo assolutamente assolutamente significativo in questa direzione. Esso comprende ora il settori industriale strategici come la mobilità elettrica, le rinnovabili. Tutti settori dove peraltro la Cina già da tempo opera sulla frontiera sulla frontiera tecnologica e che inevitabilmente richiede di agire come una economia pienamente sviluppata" lo ha detto la premier Meloni intervenendo al Business Forum Italia – Cina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev