La manifestazione del centro sinistra a Genova per chiedere le dimissioni di Toti

18 luglio 2024

(Agenzia Vista) Roma, 18 luglio 2024 A Genova la manifestazione del centro sinistra in piazza De Ferrari per chiedere il ritorno alle urne in Liguria e le dimissioni del Governatore Giovanni Toti, agli arresti domiciliari da maggio. Partecipano, tra gli altri, Schlein, Conte e Fratoianni e Bonelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev