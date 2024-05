Conte: "Reddito energetico? Vantaggioso per i cittadini e per le amministrazioni"

04 maggio 2024

(Agenzia Vista) Roma, 04 maggio 2024 "Il reddito energetico è una misura che varammo prima che finisse il mio Governo. Abbiamo stanziato 200 milioni per questa misura, affinché potessero partire i bandi. Qui a Lecce la Regione Puglia ha fatto partire il bando. Abbiamo visitato la casa di una famiglia che ne ha usufruito. Oggi questa famiglia si alimenta energeticamente con dei pannelli fotovoltaici, dunque con fonti pulite. E l'energia che viene prodotta e non usata viene recuperata dalla Regione e venduta. Quindi negli anni la Regione che ha finanziato questa famiglia potrà rientrare del finanziamento. Questo è quindi un vantaggio per tutti: per la famiglia che risparmia sulla bolletta e produce energia pulita e per la Regione che recupera il finanziamento" lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, dopo aver visitato una casa che ha usufruito del reddito energetico a Lecce. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev