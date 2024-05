Toti: "Buon Primo Maggio e auguri a tutti i lavoratori"

02 maggio 2024

(Agenzia Vista) Roma, 02 maggio 2024 "L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Questo è il primo articolo che i padri costituenti hanno scritto nella Costituzione ed è bene ricordarcelo. Il lavoro è centrale e fondamentale per l'uomo. Faccio gli auguri soprattutto a chi oggi lavora. A coloro per cui il primo maggio non è un giorno di festa e di celebrazione, ma di lavoro" lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti in un video pubblicato su Instagram in occasione del primo maggio. Courtesy: Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev