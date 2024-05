Proteste in Università Usa, Biden: Tuteliamo quelle pacifiche, non quelle violente

02 maggio 2024

(Agenzia Vista) Washington, 02 maggio 2024 "Non siamo una nazione autoritaria in cui mettiamo a tacere le persone o reprimiamo il dissenso. Il popolo americano viene ascoltato. In effetti, la protesta pacifica è nella migliore tradizione del modo in cui gli americani rispondono alle questioni. Ma non siamo nemmeno un Paese senza legge, la nostra società civile e il nostro ordine devono prevalere. Nel corso della nostra storia, abbiamo spesso affrontato momenti come questo perché siamo una nazione grande, diversificata, che pensa liberamente e ama la libertà. E momenti come questo sono sempre quelli che si precipitano a segnare punti politici. Ma questo non è il momento della politica. E' il momento di fare chiarezza. Quindi vorrei essere chiaro: La protesta violenta non è tutelata. La protesta pacifica lo è", le parole del Presidente degli Stati Uniti Biden. / Youtube The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev