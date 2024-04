Regionali Basilicata, Tajani: "Soddisfatti per il risultato di Bardi, ma attendiamo dati definitivi"

22 aprile 2024

(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2024 "Devo commentare istantaneamente le prime proiezioni, posso essere molto soddisfatto, però bisogna sempre attendere i risultati che escono dalle urne veri. Tutto lascia pensare che ci possa essere un risultato molto positivo per Bardi, che è stato anche abito a sapere allargare i confini della coalizione di centrodestra, pensando anche all'Esitpol c'è un'ipotesi di un risultato consigliero per Forza Italia che confermerebbe il risultato dell'Abruzzo. Vediamo molto presto, perché ripeto, per fare commenti bisogna sempre aspettare i dati veri, ho appena parlato con Vito Bardi, mi sembrava anche lui positivamente impressionato dalle prime proiezioni e dagli primi istantori, poi vedremo quello che sarà, però mi pare che il termometro volga a bello, che ci sia un messaggio positivo che viene basilicato, una dimostrazione anche per quanto riguarda Forza Italia" lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della riunione del Consiglio degli Affari Esteri dell'Unione Europea tenutosi in Lussemburgo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev