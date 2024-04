Rocca ricorda i Fratelli Mattei: "Mai più la violenza come strumento di lotta politica"

16 aprile 2024

(Agenzia Vista) Roma, 16 aprile 2024 "Una giornata importante per chi non vuole dimenticare. Ricordiamo il sacrificio dei Fratelli Mattei, una delle pagine più orribili degli anni 70 italiani, un periodo insanguinato da una lotta politica violenta. Dobbiamo ricordare per fare in modo che non si ripeta. Mai più la lotta politica deve essere violenta. Serve il dialogo" lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, dopo aver deposto una corona di fiori a Primavalle per ricordare i Fratelli Mattei a 50 anni dall'attentato in cui persero la vita. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev