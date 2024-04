Fontana: "Nel Salone Del Mobile capacità dell'Italia di superare ogni difficoltà"

(Agenzia Vista) Milano, 16 aprile 2024 A margine della presentazione del Salone del Mobile, il presidente della Regione Lombardia Fontana ha affermato: “Il Salone del Mobile si migliora di anno in anno, è la rappresentazione non solo della Lombardia, ma dell'Italia. Della Lombardia è l'essenza perché riesce a declinare la creatività con il fare, la manualità con la grande invenzione e la grande idea, qualcosa che nessuno al mondo riesce a fare così bene. Per questo il nostro Paese riesce sempre a superare tutte le difficoltà perché abbiamo questa capacità di essere creativi, ma anche di essere capaci di essere artigiani, concreti. Riusciamo a lavorare più di tutti gli altri”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev