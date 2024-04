Selecting Italy, Fedriga: Rafforziamo opportunità concrete con Usa e Giappone

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2024 "C'è stata una partecipazione importante delle istituzioni, delle imprese e anche dei grandi partners nazionali. Oggi è presente l'ambasciatore del Giappone in Italia, il console generale degli Stati Uniti. Le nostre rappresentanze che lavorano per Osaka 2025, quindi una serie di reti che abbiamo voluto strutturare e far crescere in un'ottica di obiettivi concreti", le parole del Presidente del Friuli Venezia Giulia Fedrig a margine dell'evento Selecting Italy. / Regione FVG Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev