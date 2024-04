Salvini: "Investiti 2,8 miliardi per potenziamento infrastrutture Basilicata"

03 aprile 2024

(Agenzia Vista) Roma, 3 aprile 2024 “Per quanto attiene alle infrastrutture stradali in primis sono programmati interventi per circa 2,8 miliardi di euro, solo per la Regione Basilicata, di cui 767 milioni in manutenzione programmata e 1,9 miliardi di nuove opere”, ha spiegato il ministro Salvini durante il Question Time alla Camera. / Camera dei deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev