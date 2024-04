Rocca: "La memoria è fondamentale per diffondere i valori della vita umana e della tolleranza"

(Agenzia Vista) Roma, 03 aprile 2024 "Una giornata importante per tutta la comunità. Questo era un non luogo. Adesso invece c'è l'opportunità e dunque il dovere di ricordare. A volte c'è la tendenza a rimuovere gli orrori in cui purtroppo anche l'Italia ha partecipato. Servono occasioni come queste per poter riflettere, affinché non accada mai più. Credo sia un'iniziativa importante per tutti noi. Più facciamo coscenza di quello che è successo più alle nuove generazione trasmetteremo valori di rispoetto della vita umana e di convivenza con le differenze. La Regione Lazio sarà sempre a fianco di queste iniziative" lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine dell'inaugurazione del totem della memoria presso il binario 1 della stazione Tiburtina, da cui nel 1943 partirono più di 1000 ebrei diretti ad Auschwitz. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev