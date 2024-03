Infermieri premiati da Regione Lombardia per aver salvato uomo in metro a Milano: Non siamo eroi

28 marzo 2024

(Agenzia Vista) Milano, 28 marzo 2024 "Non siamo degli eroi, ma noi non vogliamo essere associati a degli eroi. Siamo vocati a questa professione e quindi all'aiuto del prossimo", le parole di Francesca Taddio e Simone Oliva, una coppia di infermieri, protagonisti di un intervento immediato, a Milano, grazie al quale è stata salvata la vita ad un trentenne colto da un malore sulla banchina di attesa dei treni in una stazione della linea 2 della metropolitana e premiati dal presidente della Lombardia Fontana. / LNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev