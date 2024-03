Fedriga: "L'Italia non è solo le sue bellezze, ma anche innovazione e creatività"

28 marzo 2024

(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2024 "Purtroppo devo dire che l'Italia, io sto andando molto all'estero, anche per questo vengo da Londra, non gli riassungo. Nel pensiero comune viene percepito non come rete dell'impresa, della produzione, dell'innovazione. Sicuramente noi abbiamo una grande domanda affinatamente per l'arte ordinaria, per il turismo, per la cultura, per i paesaggi. Però dobbiamo anche raccontare, perché poi non è fravolgere la realtà, ma raccontare la realtà. Tutte le potenzialità che hanno le investitori esteri, i nostri territori offrono. Abbiamo capacità di innovare incredibile, che poi si abbinano, secondo me, alla creatività del nostro paese. Questo è la grande forza della creatività, che crea innovazione. Mentre magari altri paesi hanno una grande forza di fondi enormi che vanno ad investire, e questo non è apparente, secondo che in Europa in generale queste tipe di attività oggi non esistono, negli Stati Uniti invece c'è grandi fondi, con fondi che considerano il rischio come un atto normale, come un processo di vita di un'impresa, e già da noi non è così. Però dall'altro abbiamo questa grande capacità di innovare per la creatività" lo ha detto il presidente della Regione Friuli Massimiliano Fedriga, intervenendo all'evento di presentazione della kermesse "Selecting Italy". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev