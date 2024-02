Tajani a Cagliari ricorda Berlusconi: "Amava la Sardegna come la sua Milano"

(Agenzia Vista) Roma, 21 febbraio 2024 "Non dimenticheremo l'impegno e la realizzazione di un uomo che amava la Sardegna come la sua Milano.Quell'uomo si chiamava Silvio Berlusconi e fino all'ultimo giorno della sua vita ha guardato alla sua Sardegna, la terra chiamate per la quale si è battuto sempre" lo ha detto il leader di Forza Italia Antonio Tajani, intervenendo all'evento a favore di Paolo Truzzu in Sardegna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev