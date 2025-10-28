Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: a Roma una settimana per essere cremati (martedì 28 ottobre)

28 ottobre 2025 a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 28 ottobre. Dopo un’intera esistenza passata dietro le varie file, c’è chi si ritrova in lista d’attesa anche dopo il passaggio a miglior vita. A Roma, infatti, sono "eterni" anche i tempi per la cremazione, la modalità di sepoltura che, negli ultimi 5 anni, ha sorpassato la tradizionale tumulazione. Tutta colpa di una doppia carenza capitale: pochi impianti crematori e inadeguato numero di loculi all’interno dei cimiteri sempre meno all’altezza di garantire le più consone «onoranze funebri».