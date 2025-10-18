Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Trump e la soluzione per la guerra in Ucraina (sabato 18 ottobre)

Foto: Osho

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di sabato 18 ottobre. Cauto ottimismo alla Casa Bianca nell’incontro tra il presidente americano, Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky all’indomani della telefonata di oltre due ore del tycoon con Vladimir Putin. Poche sorprese, nessun dettaglio ma certamente si capisce che il passo, stavolta, è cambiato. «Finirà anche questa guerra», promette Trump che all’inizio dell’incontro ha definito Zelensky «un leader molto forte. Penso che le cose stiano andando abbastanza bene - ha aggiunto - vogliamo vedere se possiamo farlo. Alcune linee guida sono state discusse nel corso della riunione in Alaska». Zelensky, da parte sua, ha sottolineato la necessità di porre fine alla guerra in Ucraina «con l'aiuto degli Stati Uniti. La Russia non sta avendo molti successi sul campo di battaglia».