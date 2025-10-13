Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: possibile Ambrogino d'Oro alla Flotilla (lunedì 13 ottobre)

Foto: Osho

Osho 13 ottobre 2025 a

a

a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di lunedì 13 ottobre. Cittadinanza onoraria per la relatrice Onu Francesca Albanese, la proposta di candidatura all’Ambrogino d’Oro per l’attivista della Global Sumud Flotilla Margherita Cioppi e la mozione per sciogliere il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv: sono questi i tre temi “caldi” che stanno scuotendo la sinistra milanese. Diversi esponenti del Pd riformista considerano queste iniziative rischiose dal punto di vista elettorale e, pur mostrando apparente consenso con la maggioranza, temono che possano trasformarsi in un vero e proprio boomerang.