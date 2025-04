Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Re Carlo e Camilla a Roma (mercoledì 9 aprile)

09 aprile 2025 a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di mercoledì 9 aprile. Carlo d’Inghilterra sarà «re d’Italia» per tre giorni. Nel senso che l’attenzione sarà tutta per lui in questa prima visita di Stato, non solo cerimoniale ma soprattutto istituzionale, iniziata ieri. Cancellata la tappa in Vaticano, date le condizioni di salute ancora precarie di Papa Francesco. «Prego per il Pontefice», ha sottolineato il sovrano britannico. Re Carlo III e la regina Camilla sono stati accolti al Quirinale: lì il sovrano si è spazientito con la consorte.