19 marzo 2025

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di mercoledì 19 marzo. Bufera sul Campidoglio per i soldi dei romani usati per organizzare la manifestazione nella Capitale promossa da Michele Serra, Elly Schlein & Co. Il sindaco Brugnaro: «Io ho aderito, ma all’inizio era una cosa diversa». E spunta anche il rimborso dei treni.