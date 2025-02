09 febbraio 2025 a

Matteo Salvini, salendo sul palco della kermesse dei Patrioti, ringrazia gli interlocutori in spagnolo per il sostegno ricevuto durante il processo Open Arms. «Sono stato imputato per aver bloccato gli sbarchi dei migranti in Italia e finalmente a dicembre sono stato assolto. Bye Bye Open Arms e bye bye Sanchez», le parole del vicepresidente del Consiglio.