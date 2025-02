02 febbraio 2025 a

a

a

Ieri è accaduto un fatto che ha lasciato per qualche attimo con il fiato sospeso i pellegrini convenuti nell’Aula Paolo VI per l’incontro giubilare con il pontefice. Papa Francesco ha vacillato per qualche istante quando il bastone a tre piedi con il quale deambula abitualmente si è improvvisamente spezzato. Subito sorretto, Bergoglio a poi raggiunto come nulla fosse il podio e si è assiso sul tronetto per lui predisposto.