10 novembre 2024 a

a

a

Nei corridoi degli uffici del parlamento europeo, si mormora che molti commissari abbiano ricevuto in anticipo le domande per potersi preparare al meglio alle audizioni per la Commissione Ue. A fornirgliele sarebbero stati soprattutto gli eurodeputati Socialisti, Verdi e Liberali, ma anche Popolari. Insomma, la maggioranza che sostiene il bis di Ursula. Analogo trattamento di favore non sarebbe stato riservato a Raffaele Fitto, il commissario italiano indicato da Giorgia Meloni.