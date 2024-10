17 ottobre 2024 a

Continua la crisi in Stellantis. Nuove sospensioni in alcuni stabilimenti. «Queste misure sono necessarie per adeguare la produzione alle attuali condizioni di mercato e per garantire una gestione efficiente delle risorse», la nota del gruppo guidato da Tavares. Nel dettaglio, a Pomigliano d’Arco, la produzione della linea Panda sarà sospesa nei seguenti giorni: 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28 e 29 novembre. A Termoli, invece, la linea Fire smetterà di lavorare dall’11 al 24 novembre, mentre sulle linee GME/GSE/V6l’11, il 15, il 18 e il 22 novembre. Nello stabilimento di Pratola Serra, infine, previsto un blocco l’11e il 12 novembre. Il ministro Urso: "L’azienda investa dove è nata"