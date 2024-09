04 settembre 2024 a

A Wolfsburg, sede della Volkswagen, dicono i bene informati, sono preoccupati. Oggi la dirigenza della casa automobilistica esporrà i propri piani a circa 18mila lavoratori durante un’assemblea cittadina, mentre si vocifera che la casa automobilistica potrebbe arrivare alla chiusura degli stabilimenti di Osnabruck in Bassa Sassonia e Dresda in Sassonia. Nel quartier generale della società c’è tensione dopo che i dati del mercato elettrico hanno certificato il sostanziale fallimento del progetto per la mobilità verde targato Germania.