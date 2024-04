11 aprile 2024 a

Il Tribunale Ue annulla le sanzioni ai primi due oligarchi russi amici di Vladimir Putin. Gli imprenditori Petr Aven e Mikhail Fridman potranno riavere la disponibilità di ville e yacht sequestrate dopo lo scoppio della guerra in Ucraina: «L’inserimento dei due banchieri nella lista non è giustificato. Non sono state fornite prove».