07 aprile 2024 a

a

a

Dopo le proteste durante le primarie e un’opinione pubblica statunitense che guarda sempre con maggior diffidenza ad Israele, arriva l’ennesima spina nel fianco di Joe Biden in vista delle elezioni presidenziali di novembre in cui proprio la guerra a Gaza potrebbe risultare decisiva per la vittoria. Nancy Pelosi infatti si è unita alla richiesta di decine di esponenti della sinistra dem che chiedono all’amministrazione Biden di fermare il trasferimento di armi ad Israele dopo il raid in cui sono stati uccisi sette operatori umanitari a Gaza.