Dopo un lungo iter con il voto finale la Camera ha licenziato il testo delle modifiche al Codice della Strada includendo anche una delega al governo per la completa riscrittura del Codice. Il Codice ’aggiornato’ potrebbe entrare in vigore prima dell’estate. Dalle sanzioni per chi guida sotto l’effetto di droga e alcol alla sospensione della patente, dalle limitazioni per neopatentati alle multe per eccesso di velocità, dai monopattini all’abbandono di animali molte le novità in arrivo.