25 marzo 2024 a

Un Papa affaticato in una piazza San Pietro gremita di fedeli ha presieduto la messa della Domenica delle Palme, primo appuntamento della Settimana Santa. Il Pontefice, dopo il Vangelo, è rimasto qualche minuto in silenzio per poi rinunciare a leggere il testo preparato per l’omelia. Tanta la preoccupazioni per la salute di Papa Francesco.